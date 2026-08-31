Lithos Group legte Quartalsergebnis vor

Lithos Group hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.370 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.080 CAD. Im Vorjahr waren -3.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch