Lithium Americas Argentina stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lithium Americas Argentina liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lithium Americas Argentina die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119.99 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -531.410 ARS je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch