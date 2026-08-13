Lithium Americas Argentina: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lithium Americas Argentina lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14.09 ARS, nach -34.460 ARS im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch