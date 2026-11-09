Litgrid AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litgrid AB hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.010 EUR je Aktie erzielt worden.

Litgrid AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.6 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 96.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch