Lite-On Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lite-On Technology lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.690 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.54 Prozent auf 1.79 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch