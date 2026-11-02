Lite-On Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lite-On Technology hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.28 TWD gegenüber 2.05 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44.89 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57.40 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch