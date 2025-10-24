|
24.10.2025 07:42:36
Litasco im Fokus: US-Sanktionen könnten russischen Ölkonzern in Genf treffen
Zürich (awp/sda) - Insbesondere die Schweizer Finanzbranche dürfte laut Tamedia die von den USA verkündeten Sanktionen gegen russische Ölkonzerne spüren. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass einige international tätige Unternehmen ihre Beziehungen zur russischen Öl- und Gasindustrie freiwillig kappen werden, um nicht in die Schusslinie der Sanktionen zu geraten, wie das Medienhaus schrieb.
In der Schweiz dürfte Litasco, die Tochterfirma des von den Sanktionen betroffenen Rohstoffkonzerns Lukoil, von den Sanktionen betroffen sein. Am Standort Genf handle die Firma mit 4600 Angestellten wohl kaum mehr mit russischem Öl, schrieb Tamedia.
Im Markt sei das Unternehmen aber weiterhin aktiv. Lukoil und Litasco hätten nicht auf eine Anfrage des Medienhauses reagiert.
