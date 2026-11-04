LITALICO Media Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LITALICO Media Solutions hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.23 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18.94 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.66 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch