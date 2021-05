L'ISMRM profitera de son assemblée annuelle pour décerner des médailles d'or et annoncer son nouveau président

CONCORD, Californie, 17 mai 2021 /CNW/ - La Société internationale pour la résonance magnétique en médecine (ISMRM) tiendra son assemblée annuelle cette semaine, et récompensera plusieurs réalisations au moyen de prix prestigieux.

La médaille d'or est la plus haute distinction de l'organisme, et elle est décernée pour souligner une contribution majeure à la recherche dans le domaine de la résonance magnétique au sein de la Société. L'ISMRM a décerné des médailles d'or aux personnes suivantes :

Frederik Barkhof, M.D., Ph. D., professeur de neuroradiologie au Queen Square Institute of Neurology and Centre for Medical Imaging Computing, University College de Londres, en Angleterre et au département de radiologie et de médecine nucléaire du Amsterdam University Medical Centers, aux Pays-Bas, pour ses contributions fondamentales à la compréhension de différentes maladies et affections neurologiques en utilisant l'Imagerie par résonance magnétique (IRM).

Douglas L. Rothman, Ph. D., professeur de radiologie et d'imagerie et d'ingénierie biomédicales, directeur du Yale MR Research Center, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, États-Unis, pour ses contributions fondamentales à l'étude du métabolisme du cerveau, des muscles et du foie à l'aide de l'imagerie spectroscopique par résonance magnétique.

Clare Tempany-Afdhal, M.D., professeure de radiologie au Harvard Medical School, et présidente de recherche du Ferenc Jolesz, Radiology Brigham & Women's Hospital, à Boston, au Massachusetts, États-Unis, pour ses contributions fondamentales à l'avancement du diagnostic et du traitement du cancer de la prostate en utilisant l'IRM.

En outre, Tim Leiner, M.D., Ph. D., président de l'ISMRM 2020-2021, a annoncé les lauréats et présenté les classes de Senior Fellows et de Junior Fellows 2021, dont la liste figure sur le site Web de l'ISMRM.

En plus de la remise des prix, l'assemblée annuelle est une occasion de procéder au transfert officiel du leadership. Tim Leiner, M.D., Ph. D., président pour la période 2020-2021, tendra le flambeau à Fernando Calamante, Ph. D., président de l'ISMRM pour la période 2021-2022, le mercredi 19 mai, lors de la réunion d'affaires annuelle au cours de laquelle nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration.

La réunion annuelle de l'ISMRM-SMRT, qui a lieu virtuellement cette année, réunira plus de 5 000 participants spécialisés dans le domaine de la résonance magnétique. La prochaine réunion annuelle sera une réunion conjointe avec l'ESMRMB et aura lieu du 7 au 12 mai 2022 à Londres, en Angleterre.

La Société internationale pour la résonance magnétique (ISMRM) en médecine est une association scientifique sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir la communication, la recherche, le développement et des applications dans le domaine de la résonance magnétique en médecine et en biologie et de développer et fournir des canaux et des installations favorisant la formation continue. Ses membres multidisciplinaires sont des cliniciens, des physiciens, des ingénieurs, des biochimistes et des technologues. Outre ses grandes réunions scientifiques, l'ISMRM organise des ateliers et publie deux revues, Magnetic Resonance in Medicine et le Journal of Magnetic Resonance Imaging, et un bulletin virtuel, MR Pulse. Elle parraine également 29 groupes d'étude sur des domaines d'intérêt scientifique spécifiques et des chapitres selon leur emplacement géographique.

