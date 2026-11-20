Liquidity Services hat am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Liquidity Services ein EPS von 0.240 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Liquidity Services 106.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 118.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1.14 USD, nach 0.870 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 477.91 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 476.67 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch