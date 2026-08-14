Liquidia Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liquidia Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.490 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liquidia Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1842.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 171.7 Millionen USD im Vergleich zu 8.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch