Liquidia Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liquidia Technologies äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 314.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 225.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch