LiqTech International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LiqTech International hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD gegenüber -0.220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12.10 Prozent auf 4.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LiqTech International 5.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch