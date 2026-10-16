LIPPS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LIPPS hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

LIPPS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52.82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61.83 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.27 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 192.53 JPY. Im Vorjahr waren 260.01 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat LIPPS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 4.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch