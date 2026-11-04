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04.11.2026 06:37:00
Lions Bay Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lions Bay Capital hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Lions Bay Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Lions Bay Capital 0.1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 128.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren -0.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0.020 CAD gegenüber -0.110 CAD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0.02 Millionen CAD – ein Plus von 105.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Lions Bay Capital -0.40 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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