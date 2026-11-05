Lions Bay Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lions Bay Capital lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.02 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.100 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 136.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -0.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.020 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Lions Bay Capital ein EPS von -0.110 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 105.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -0.40 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0.02 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch