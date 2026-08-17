Lionheart A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lionheart A äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lionheart A ein EPS von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch