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18.11.2026 06:37:00
Lionheart A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lionheart A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Lionheart A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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