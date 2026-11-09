Lion: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lion präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25.77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40.50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 108.58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105.49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch