Lion veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.99 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Lion 20.18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Lion mit einem Umsatz von insgesamt 117.63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch