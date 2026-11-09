Lion präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lion hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.550 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lion in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 681.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 715.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch