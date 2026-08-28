Lion Forest Industries Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lion Forest Industries Bhd veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 205.4 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lion Forest Industries Bhd 163.1 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch