LION E-Mobility: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LION E-Mobility liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LION E-Mobility die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3.6 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 7.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LION E-Mobility 3.9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch