Lion Asiapac legte Quartalsergebnis vor

Lion Asiapac gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 48.63 Prozent auf 4.1 Millionen SGD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.0 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch