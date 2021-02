L'investissement continu de Tanla dans les plates-formes de communication porte ses fruits avec des résultats exceptionnels au troisième trimestre

HYDERABAD, Inde, 7 février 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Principaux indicateurs

Les recettes se sont élevées à 654,1 millions de roupies, soit une hausse de 21 %. L'EBITDA s'est élevé à 126,9 millions de roupies, soit une hausse de 99 %

Le bénéfice net est passé de 0,7 à 93,5 millions de roupies

Les liquidités et équivalents étaient de 449,3 millions de roupies, contre 204,8 millions de roupies. Le bénéfice par action était de 6,87 millions de roupies, contre 0,05 million de roupies.

Uday Reddy, PDG de Tanla Platforms Limited, a déclaré : « Les résultats trimestriels démontrent le cœur des capacités de Tanla dans le domaine des plates-formes et des communications commerciales. Notre concentration inébranlable et nos investissements dans les plates-formes et les produits, les personnes, la réussite des clients et la marque nous ont permis d'afficher les meilleures performances trimestrielles à ce jour. Notre position sur le marché étant plus forte que jamais, nous avons pris la décision d'étendre notre présence mondiale dans le secteur du CPaaS. »

« Trubloq, la plate-forme DLT conçue pour faire appliquer la réglementation TRAI, a été massivement adoptée par les entreprises, les télévendeurs et les opérateurs de télécommunications. À ce jour, nous avons accueilli plus de 34 000 entreprises. Trubloq n'a été lancé qu'en septembre, et traite désormais plus de 70 % du trafic A2P en Inde, dépassant le milliard d'interactions en un seul jour le mois dernier. Trubloq a considérablement augmenté les revenus de Tanla au cours du troisième trimestre.

« La sécurité des données, leur confidentialité et la traçabilité de l'empreinte numérique ne sont plus seulement des exigences de conformité, mais deviennent plutôt rapidement des sources potentielles d'avantage concurrentiel et donc une priorité stratégique pour les organisations. La plateforme Wisely, notre dernière offre lancée en janvier, garantit que la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs finaux ne sont jamais compromises lors de l'envoi et de la réception de communications commerciales. Wisely est en route pour « Uberiser » l'écosystème CPaaS. »

Éléments financiers

Le plus grand fournisseur de CPaaS en Inde a réalisé son meilleur chiffre d'affaires au troisième trimestre.

En cumul annuel, les recettes ont augmenté de 21 % pour atteindre 654,1 millions de roupies, ce qui représente plus d'un tiers des recettes annuelles de l'année dernière. L'EBITDA a augmenté de 99 %, à 126,9 millions de roupies pour la même période, franchissant pour la première fois la barre des 100 millions de roupies. La société a enregistré un bénéfice net record de 93,5 millions de roupies.

La conversion de l'EBITDA en espèces était de 78 % et les liquidités générées par les activités d'exploitation étaient de

225,2 millions de roupies pour le trimestre. Tanla et toutes ses filiales continuent à ne pas avoir de dettes.

Faits marquants dans le monde des affaires

La croissance de Tanla pour le trimestre a été stimulée par 81 nouvelles opportunités d'affaires. Ces nouveaux accords pourraient augmenter le revenu annuel de 90 millions de roupies.

Début janvier, Tanla a également marqué une étape importante dans le domaine des plates-formes avec le lancement de Wisely, une offre CPaaS basée sur un blockchain, conçue et réalisée par Microsoft. En tant que marché unique pour les entreprises et les fournisseurs, Wisely propose un réseau bord à bord mondial qui offre des expériences de communication privées, sécurisées et fiables. C'était la première fois qu'une entreprise technologique indienne lançait une plateforme révolutionnaire pour une adoption mondiale.

Gains de nouvelles entreprises

· Les nouvelles entreprises gagnées par Tanla proviennent de huit secteurs pour le trimestre. La banque, les technologies de pointe, le commerce de détail et le commerce électronique constituent plus de 50 % des nouvelles entreprises gagnées.

· Les secteurs des biens de consommation et de l'automobile, des communications et des divertissements, et de l'ISBF sont en tête de liste des 6 278 entreprises qui se sont inscrites sur Trubloq au cours du seul troisième trimestre.

Faire face au COVID-19

Pendant ces périodes difficiles, nous nous sommes attachés à assurer la sécurité de nos employés, en les encourageant à recourir au télétravail, grâce à une technologie et une infrastructure adéquates. Même lorsque nous travaillions à distance, nous nous assurions que les besoins de nos clients et partenaires étaient toujours satisfaits et que chacun restait engagé, sain et productif dans son nouvel environnement de travail.

À propos de Tanla :

Tanla Platforms Limited (NSE:TANLA ; BSE:532790) transforme la façon dont le monde collabore et communique grâce à des solutions CPaaS innovantes. Fondée en 1999, elle a été la première entreprise à développer et à déployer A2P SMSC en Inde. Aujourd'hui, Tanla est l'un des plus grands acteurs mondiaux du CPaaS. Il traite plus de 800 milliards d'interactions par an et environ 70 % du trafic SMS A2P de l'Inde est traité par sa plateforme de grand livre distribué-Trubloq, ce qui en fait le plus grand cas d'utilisation de Blockchain au monde. Tanla touche plus d'un milliard de vies en transmettant des messages essentiels répondant aux besoins des plus grandes entreprises du monde. Tanla Platforms Limited a son siège à Hyderabad, en Inde, et étend sa présence dans le monde entier.

Compte de résultat consolidé (non vérifié) :







Rs en Lakhs Détails Q3FY21 Q3FY21 Q2FY20 I. Recettes d'exploitation 65 411,2 58 324,7 53 903,9 II. Autres revenus 242,5 474,5 222,7 III. Revenu total (I+II) 65 653,8 58 799,1 54 126,6 IV. Dépenses





Coût des services 49 296,8 44 891,7 43 510,6 Frais liés aux avantages sociaux 2 003,5 2 283,3 1 826,4 Frais d'amortissement 892,1 992,3 7 083,9 Dépenses liées à la connectivité 286,4 280,8 203,8 Coût financier 17,4 8,9 183,9 Autres dépenses 1 136,3 1 115,7 1 994,2 Total des dépenses (IV) 53 632,5 49 572,6 54 802,7 V. Bénéfice avant impôt (III - IV) 12 021,3 9 226,5 (676,2) VI. Charge fiscale :





Impôts courants 1 680,4 1 053,2 (464,7) Impôts sur les périodes antérieures/crédit MAT - - 30,6 Impôt différé 988,9 26,0 (310,2) VII. Bénéfice de l'exercice (V -VI) 9 351,9 8 147,3 68,2 VIII. X. Autres éléments du résultat global (173,0) (330,5) 51,1 IX. Total du résultat global pour la période (VII + VIII) 9 178,9 7 816,8 119,3 X. Résultat par action (en INR)





De base et dilué (non annualisé) 6,87 5,85 0,05