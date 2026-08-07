LINTEC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LINTEC hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 82.44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57.57 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LINTEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83.18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 77.07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch