LINTEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LINTEC liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LINTEC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 106.45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LINTEC noch ein Gewinn pro Aktie von 77.91 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.33 Milliarden JPY – ein Plus von 15.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LINTEC 77.68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch