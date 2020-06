L'Institut de technologie agroalimentaire célèbre le mérite de ses étudiants à l'occasion du Gala de l'excellence

LA POCATIÈRE, QC, le 17 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné le talent, l'engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes du campus de La Pocatière, à l'occasion du 20e Gala de l'excellence qui a eu lieu le jeudi 11 juin dernier. Ainsi, 110 étudiantes et étudiants de toutes les régions du Québec ont été nommés dans une ou plusieurs catégories et 50 d'entre eux ont reçu des honneurs au cours de la soirée.

« L'industrie bioalimentaire québécoise a besoin d'une relève de qualité, compétente et motivée. Ce gala est une occasion de souligner le travail exemplaire de plusieurs étudiantes et étudiants de l'Institut. La formation et le savoir-faire acquis à l'ITA leur permettront de jouer un rôle important en contribuant au développement économique de notre société. Je remercie les partenaires qui ont soutenu financièrement ce gala. Leur appui témoigne concrètement de l'importance qu'ils accordent à la relève de demain », a déclaré M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Cette activité marquante était présentée pour la première fois dans une formule virtuelle dans la page Facebook officielle de l'Institut. « Malgré le contexte actuel engendré par la COVID-19, il était important pour l'ITA de souligner l'excellence des étudiants qui se sont distingués au cours de la dernière année scolaire. Plus que jamais, l'Institut est fier de former une main-d'œuvre qui pourra prêter main-forte aux entreprises bioalimentaires et qui contribuera au développement futur du secteur et de l'économie québécoise », a indiqué Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l'ITA.

À propos de l'ITA et de ses partenaires

La tenue du Gala de l'excellence a été possible grâce à la générosité de nombreux partenaires issus de tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire. Au total, 55 prix et bourses ont été remis en leur nom, représentant une somme de plus de 25 000 dollars. L'ITA tient à remercier sincèrement tous les partenaires de ce gala.

« La Fondation Jefo, dont la mission est de supporter le développement académique et social de la relève en agriculture par un soutien financier dans son environnement scolaire et sociale, est fière de soutenir l'éducation des nouvelles générations sur les connaissances générales en agriculture et d'offrir un soutien financier pour la formation postsecondaire des futurs professionnels de l'industrie agricole. La Fondation remet cette année une somme totale de 4 000 dollars à l'occasion des galas annuels de l'ITA. Toutes nos félicitations aux lauréates et aux lauréats pour leurs parcours scolaires exceptionnels », a fait valoir M. Jean Fontaine, président de Jefo.

« La Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière vise notamment à appuyer les étudiants dans leurs apprentissages. Il est donc naturel pour elle de s'associer à cette soirée qui met en évidence l'excellence des étudiants de l'ITA et d'offrir cette année des prix et des bourses totalisant 3 210 dollars. La Fondation désire féliciter les lauréats de même que tous les étudiants en nomination au Gala de l'excellence », a indiqué M. René Aubé, président de la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière.

« En tant que leader de l'assurance agricole au Québec, le Groupe Estrie-Richelieu met tout en œuvre pour garantir à ses clients un avenir stable, florissant et rassurant. C'est grâce à une équipe qui possède une expertise confirmée en assurance agricole qu'il est en mesure d'offrir des services hautement spécialisés. C'est pourquoi le Groupe Estrie-Richelieu est heureux de contribuer aux galas annuels de l'ITA, qui mettent en relief la réussite d'étudiants qui formeront la relève de demain. Nous voulons féliciter chaleureusement les lauréats des bourses offertes dans les deux campus de l'établissement et atteignant une valeur totale de 3 000 dollars », a déclaré Mme Valérie Bergeron, directrice des relations avec les courtiers.

« À Financement agricole Canada, nous appuyons les jeunes qui envisagent de faire carrière dans l'agriculture et l'agroalimentaire, une relève indispensable pour le Québec et notre pays, a déclaré M. Vincent Giard, vice-président aux opérations pour le Québec et l'Est de l'Ontario. La pandémie a permis de faire réaliser à l'ensemble de la population l'importance de ce domaine d'activités, plus que jamais essentiel à notre société. Nous sommes fiers d'attribuer cette année un montant global de 3 000 dollars en bourses à des étudiantes et à des étudiants de l'Institut. Je tiens à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats. L'industrie a grandement besoin de vous. »

Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire ont été invitées à souscrire à la campagne de financement annuelle réalisée par la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière au cours de l'hiver dernier. L'ITA tient d'ailleurs à remercier la Fondation pour la conduite de cette vaste campagne annuelle.

Rappelons que l'ITA est un établissement d'enseignement collégial offrant sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu'un service de formation continue dans ces secteurs d'activité. Pour plus d'information sur cet établissement, on peut visiter le site Internet www.ita.qc.ca. Précisons enfin qu'il est possible de revoir la cérémonie de remise de prix virtuelle en se rendant dans la page Facebook officielle de l'ITA à l'adresse @ITAofficiel.

Tableau - Liste complète des lauréats du Gala de l'Excellence

No Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Cliche Elizabeth Élizabeth Cliche, de La Pocatière, a obtenu un prix de 500 $ de Fondation Jefo pour s'être démarquée en tant que meilleure recrue par son intégration dans le programme parmi les étudiants de 1re année en Technologie de la production horticole et de l'environnement.

Jefo International fournit des additifs alimentaires non médicamenteux à des clients du secteur de la nutrition et de la production animales. Jefo possède quatorze usines à travers le monde, dont huit au Canada et des filiales aux États-Unis, en France, en Italie, au Portugal et en Asie. Pour plus d'information : www.jefo.ca 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Desbiens-Prud'homme Francis Francis Desbiens-Prud'homme, de La Pocatière, a reçu le prix Développement durable et préoccupation environnementale. D'une valeur de 500 $, le prix est remis par l'Association des producteurs maraîchers du Québec à cet étudiant de 2e année en Technologie de la production horticole et de l'environnement. 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Faye Espérance Espérance Faye, originaire du Sénégal et étudiante de 2e année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments, a reçu le Prix Interculturel. Ce prix de 250 $ est remis par Alimentation Lebel. Il vise à récompenser un étudiant qui contribue à faire de l'ITA un milieu plus ouvert sur le monde et qui est reconnu pour son implication, son ouverture interculturelle, sa persévérance et sa ténacité exemplaires dans son intégration à la communauté québécoise. 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Kom Tchwente Paule Paule Kom Tchwente, originaire du Cameroun, a obtenu un prix de 500 $ du Syndicat des professeurs de l'État du Québec et du SPEQ section La Pocatière pour s'être démarquée en tant que meilleure recrue de par son intégration dans le programme parmi les étudiants de 1re année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Mercier Adèle Adèle Mercier, de La Pocatière, a reçu un prix de 500 $ de Fondation Jefo. Cette étudiante de 2e année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments s'est démarquée dans l'application des normes de santé et sécurité au travail.

La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d'assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d'activité. De plus, elle place la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité. Pour plus d'information : www.fadq.qc.ca Un prix Gestionnaire en herbe (volet individuel) a été remis à Rebecca P. Bérubé, de La Pocatière. Cette étudiante de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu un montant de 361 $ de la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière. La lauréate se distingue par son engagement, son autonomie, sa rigueur ainsi que par la rentabilité de son entreprise.

La Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière a pour but de soutenir les étudiants dans leurs apprentissages et collabore avec l'Association des anciennes et des anciens de l'ITA, campus de La Pocatière. Pour plus d'information : http://www.aaaita.ca/?idp=21 1 Bas-Saint-Laurent Kamouraska La Pocatière Renaud-Leavey Valérie Valérie Renaud-Leavey, de La Pocatière, a reçu le Prix hommage Hilaire-St-Arnaud. D'une valeur de 500 $, il est offert par la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière à cette étudiante de 2e année en Technologie de la production horticole et de l'environnement. Ce prix est remis à des étudiants qui ont démontré, par leurs actions, leur attitude positive et leur personnalité, des qualités importantes comme l'innovation, la créativité, le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe.

Financement agricole Canada a pour mission de mettre en valeur le secteur rural canadien en fournissant des services et des produits commerciaux et financiers, spécialisés et personnalisés, aux exploitations agricoles et aux entreprises liées à l'agriculture. Pour plus d'information : www.fcc-fac.ca 1 Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Caron Nicolas Le prix Gestionnaire en herbe (volet équipe) a été octroyé pour le projet de production LapOméga. D'une valeur de 1 626 $, le prix est offert par la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière à des étudiants de 3e année en Gestion et technologies d'entreprise agricole qui se distinguent par leur engagement, leur autonomie, leur rigueur ainsi que par la rentabilité de leur entreprise. De gauche à droite sur la photo : Gabrielle Corriveau (Saint-Frédéric), Josianne Berthiaume (Saint-Elzéar), Jeanne Durivage (Saint-Édouard-de-Napierville), Raphaël Lecours (Saint-Flavien), Mikaël Mathieu-Rocheleau (Plessisville) et Nicolas Caron (Rivière-du-Loup).

des bioproduits pour sa persévérance et ses efforts soutenus dans le rendement scolaire parmi tous les étudiants en Technologie de la production horticole et de l'environnement. 3 Capitale-Nationale Portneuf Saint-Raymond Paquet Meggie Meggie Paquet, de Saint-Raymond, a remporté un prix de 500 $ des Industries Harnois pour avoir obtenu la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 2e année en Technologie de la production horticole et de l'environnement. 5 Estrie Coaticook Waterville Robidoux Laurie Laurie Robidoux, de Waterville, a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Agria pour sa persévérance et ses efforts soutenus dans le rendement scolaire parmi tous les étudiants en Techniques équines.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation