L'inspectrice générale de l'USAID rassemble les acteurs de l'industrie de l'aide pour traiter de l'exploitation et des abus sexuels dans les programmes de développement et d'aide humanitaire

L'importance de la prévention et des signalements rapides est mise en évidence lors d'une table ronde sur la supervision

WASHINGTON, 10 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Le bureau de l'inspectrice générale de l'Agence des États-Unis pour le développement international, ou USAID OIG, a organisé sa troisième table ronde annuelle sur la supervision à l'intention des responsables internationaux de la mise en œuvre des programmes de développement et d'aide humanitaire. Axé sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels dans les programmes d'aide à l'étranger, l'événement de cette année réunissait près d'une centaine de responsables de la mise en œuvre des programmes de l'USAID, qui ont discuté des situations courantes pouvant donner lieu à la survenue d'abus et d'exploitation sexuels, selon les cas signalés à l'OIG, et de la manière d'y faire face.

« L'exploitation et les abus sexuels trahissent précisément les personnes censées bénéficier de ces programmes d'aide et n'exigent rien de moins que notre attention immédiate et sur la durée », a déclaré Ann Calvaresi Barr, inspectrice générale de l'USAID. « Cette année, l'accent mis sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels reflète l'engagement de l'OIG à veiller à ce que l'USAID et les responsables de la mise en œuvre de ses programmes promeuvent et assurent la sécurité et le traitement digne de tous les bénéficiaires du programme. Les organisations qui participent à l'événement d'aujourd'hui sont en première ligne des programmes de développement et d'aide humanitaire financés par les États-Unis dans le monde entier. À l'instar de l'USAID, elles sont également responsables de la prévention de la fraude et des abus, de leur détection dès leur survenue, et du signalement rapide et approprié des allégations. »

En supervisant les programmes d'aide humanitaire, l'OIG a identifié d'importantes vulnérabilités liées à la prévention et à la détection des abus et de l'exploitation sexuels. En réponse, l'OIG a informé l'USAID des vulnérabilités en matière de signalement et a participé à des discussions réunissant l'ensemble des acteurs de l'industrie. L'inspectrice générale a notamment fait un discours auprès des responsables de la mise en œuvre lors du forum des administrateurs de l'USAID de mars 2018 sur la prévention des inconduites sexuelles.

Dan Altman, inspecteur général adjoint en charge des enquêtes, a déclaré au sujet de la table ronde : « Les actions de sensibilisation de l'industrie visant au partage proactif des informations relatives à la supervision constituent une priorité majeure pour USAID OIG, et cet événement annuel est un excellent forum qui permet aux praticiens et aux enquêteurs de se réunir pour veiller à ce que les informations les plus récentes soient accessibles afin de lutter contre la fraude, le gaspillage et les abus, y compris l'exploitation et les abus sexuels. Nous entendons dépasser l'étape de la discussion pour inciter à l'action et à la mise en place de véritables réformes. »

Les participants à la table ronde ont écouté des panels d'experts sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels et ont discuté des meilleures pratiques en ce qui concerne le traitement des allégations en la matière. Parmi les thèmes abordés figuraient les attentes en matière de signalement rapide et les défis liés aux enquêtes sur les allégations d'abus et d'exploitation sexuels dans des environnements opérationnels souvent difficiles. Des agents spéciaux de l'USAID OIG ont également présenté les enseignements tirés des enquêtes et des études de cas de l'OIG. Les informations collectées lors de l'événement serviront à la mise à jour du guide de l'OIG sur la prévention de la fraude et la conformité, une ressource proposée aux responsables de la mise en œuvre des programmes d'aide étrangère.

L'USAID OIG s'est concentré sur les défis essentiels auxquels les programmes d'aide humanitaire financés par les États-Unis sont confrontés, notamment la fraude et la corruption dans la passation des marchés et la prévention du détournement des aides, ainsi que la dissimulation du soutien matériel, au profit d'entités terroristes. L'OIG a présenté l'événement de cette année en partenariat avec Humentum afin d'aider les participants à élaborer des stratégies de prévention, de détection, de signalement et de règlement des fautes graves dans les programmes internationaux de développement et d'aide humanitaire.

D'autres tables rondes ont abordé les tendances et les risques en matière de fraude, les vulnérabilités des programmes de transfert en espèces, le soutien matériel au terrorisme, la surveillance par des tiers, la corruption publique en dehors des États-Unis, ainsi que les attentes en matière de signalement des fraudes. La table ronde a réuni près de 225 représentants de plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales et de contractants de l'USAID. Des agents spéciaux, des analystes et des juristes figuraient parmi les membres du panel de l'USAID OIG. Ont également participé des responsables de l'USAID, notamment des représentants de l'Administrator's Action Alliance for Preventing Sexual Misconduct.

Les employés, les contractants, les donataires et les bénéficiaires de l'USAID peuvent signaler les cas suspects de fraude, de gaspillage ou d'abus à l'USAID OIG sur le site Internet public de l'organisation ou à l'aide des coordonnées ci-dessous :

Téléphone 1 (800) 230-6539 ou (202) 712-1023 Courrier U.S. Agency for International Development Office of Inspector General P.O. Box 657 Washington, D.C., 20044-0657 USA E-mail ig.hotline@usaid.gov

L'USAID OIG garantit et renforce l'aide des États-Unis à l'étranger en assurant une supervision opportune, pertinente et percutante, notamment par la conduite d'enquêtes et d'audits. OIG veille également à la supervision de la Millennium Challenge Corporation, de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, de la Fondation interaméricaine et de l'Overseas Private Investment Corporation.

Service de presse : 202-712-1150

http://oig.usaid.gov