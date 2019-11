L'innovation récompensée devant l'industrie alimentaire québécoise

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a dévoilé les lauréats du concours Prix innovation en alimentation 2019 à l'occasion du dîner-gala de l'Événement Marketing, le rendez-vous annuel de l'industrie alimentaire québécoise rassemblant plus de 400 personnes.

L'innovation débute par une idée et prend toute sa valeur au stade de sa commercialisation ou de son implantation. L'industrie alimentaire regorge d'innovations qui méritent d'être vues, testées et appréciées. Les Prix innovation en alimentation reconnaissent les efforts d'entreprises qui ont su, au cours de la dernière année, développer et/ou lancer un projet innovant répondant à différents critères.

Le concours est présenté en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, la Banque Nationale du Canada, Desjardins Entreprises, Investissement Québec et Nielsen.

Les lauréats des Prix innovation en alimentation 2019 :

Catégorie Produits nouveaux ou améliorés

Alcools distillés : DISTILLERIE NOROI pour sa LIQUEUR À L'ORANGE.

pour sa Boissons alcooliques fermentées : LE BILBOQUET MICROBRASSERIE pour sa Sour IPA , INDICE UV.

pour sa , Chocolats, collations, desserts et confiseries : GOGO QUINOA pour ses GRIGNOTINES SOUFFLÉES AU QUINOA « PUFFS ».

pour ses Jus & boissons : LASSONDE pour son SMOOTHIE MATIN OASIS.

pour son Mets préparés prêts-a-servir ou à assembler : LES FERMES PB pour son TOFU BROUILLÉ (HRI).

pour son Produits de boulangerie et de pâtisserie : GLOBE PROTEIN pour son PAIN PROTÉINÉ GRILLON LE CRICKBREAD.

pour son Produits de longue conservation : BONDUELLE pour ses MÉLANGES DE LÉGUMES SURGELÉS POUR PIZZA, FAJITAS ET OIGNONS EN DÉS.

pour ses Produits de viandes et de volailles : OLYMEL pour sa gamme régulière de CHARCUTERIES PLEIN MUSCLE.

Catégorie Technologie et Productivité

DISTILLERIE NOROI pour son projet de FABRICATION DE SPIRITEUX PAR LA DISTILLATION À FROID.

Catégorie Emballage

CASCADES pour sa SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOCONÇUE POUR LES LÉGUMES FRAIS.

À l'occasion de ce concours, le Prix Entreprise Innovante Desjardins a été remis à une entreprise qui s'est particulièrement démarquée par l'ouverture qu'elle a su démontrer ainsi que sa capacité à innover en partenariat avec divers centres de recherches externes. Le lauréat est CIE 2 AMÉRIKS pour son produit GOGO QUINOA.

DISTILLERIE NOROI s'est mérité le Prix Productivité Investissement Québec qui récompense l'entreprise qui aura démontré une hausse de productivité notable grâce à l'implantation d'une nouvelle technologie ou d'un processus innovant afin d'accélérer sa croissance.

De son côté, la Banque Nationale a remis le Prix Entrepreneuriat Banque Nationale à GROUPE NUTRI - VITOEUF, une entreprise qui a vécu une belle réussite professionnelle en favorisant l'esprit entrepreneurial et en encourageant leurs employés à réaliser leurs idées.

Finalement, le jury a décerné un Prix Coup de cœur à PÂTISSERIES JESSICA pour sa BÛCHE DE NOËL VÉGANE.

Le CTAQ félicite tous les finalistes et les lauréats du concours Prix innovation en alimentation 2019 et remercie les membres du jury et les partenaires pour leur implication.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 500 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.

