Linksys et Qualcomm lancent le premier point d'accès mobile 5G et Wi-Fi 6 en Corée et à Hong Kong

LOS ANGELES, 31 octobre 2020 /CNW/ - Linksys, la division maison connectée de l'entité Belkin International et Foxconn Interconnect Technology (FIT), a lancé le premier point d'accès 5G et Wi-Fi 6 en Corée avec Korea Telecom (KT), le plus important fournisseur de services mobiles en Corée et à Hong Kong avec CSL. Le point d'accès mobile 5G de Linksys est alimenté par le système SnapdragonMC X55 5G Modem-RF de Qualcomm® et le système de connectivité mobile FastConnectMC 6800 de Qualcomm®.

Le point d'accès mobile 5G de Linksys exploite les réseaux 5G et Wi-Fi 6 pour offrir une connectivité ultrarapide et intégrée. L'appareil est le point d'accès mobile 5G le plus fin et le plus léger au monde. Il comprend un port USB-C avec la technologie Quick ChargeMC de Qualcomm®, qui veille à ce que les appareils soient alimentés et connectés de façon optimale à la maison ou en déplacement.

Le point d'accès mobile 5G de Linksys permet d'établir un réseau rapide et stable en utilisant les dernières technologies Wi-Fi 6 et Wi-Fi à double bande (802.11ax). Grâce à la fonctionnalité USB qui prend en charge les données à haute vitesse LTE de grande capacité, les utilisateurs peuvent rester connectés, peu importe l'environnement ou la situation où ils se trouvent.

« Les points d'accès mobiles sont essentiels pour utiliser des réseaux sans fil rapides et intégrés dans divers environnements, ce qui permet d'accroître la connectivité, la mobilité et la productivité dans de nombreux cas d'utilisation, a déclaré L.C. Wu, chef de l'exploitation, Division maison connectée (Linksys, Wemo, Phyn) à Belkin International. Linksys est ravie de lancer le premier point d'accès mobile 5G prenant en charge le 5G et le Wi-Fi 6 en Corée avec KT et à Hong Kong avec CSL. Nous continuerons de déployer de nouveaux appareils 5G novateurs partout dans le monde et nous croyons que de nombreux consommateurs profiteront d'une expérience mobile rapide et stable avec nos produits. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Linksys pour offrir un point d'accès mobile 5G alimenté par le système Snapdragon X55 5G Modem-RF qui prend en charge notre FastConnect 6800, a déclaré Gautam Sheoran, directeur principal, Gestion des produits à Qualcomm Technologies, Inc. Mis ensemble, le 5G et le Wi-Fi 6 peuvent mieux soutenir la main-d'œuvre à distance et renforcer la connectivité globale du réseau grâce à la vitesse, la fiabilité et la souplesse nécessaires pour transformer la façon dont le monde se connecte. »

Les caractéristiques supplémentaires comprennent :

Le point d'accès mobile 5G le plus fin et le plus léger sur le marché - 15,5 mm d'épaisseur et pèse 185 g

Connecte jusqu'à 16 appareils

Capacité de batterie de 4000 mAh permettant une utilisation tout au long de la journée

À propos de Linksys

La marque Linksys a été à l'avant-garde de la connectivité sans fil depuis sa création en 1988. Elle est la première marque de routeur à expédier 100 millions d'unités dans le monde. Reconnue pour sa technologie Velop Intelligent MeshMC primée et son logiciel Wi-Fi intégré de détection de mouvement Linksys Aware, Linksys permet d'adopter un style de vie connecté avec un contrôle simplifié à domicile et en entreprise, une sécurité accrue et un accès continu à Internet grâce à des caractéristiques novatrices, à une application en constante évolution et à un écosystème de partenaires. Les produits Linksys sont vendus dans plus de 60 pays et se trouvent dans les grands détaillants du monde entier.

À propos de Belkin International

En 2018, Foxconn Interconnect Technology a fusionné avec Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) pour devenir un leader mondial de l'électronique grand public. Aujourd'hui, ce groupe est à l'avant-garde pour ce qui est de connecter les gens aux technologies à la maison, au travail et en déplacement dans les marchés des accessoires (« Appareils connectés » - marque Belkin) et des maisons intelligentes (« Maison connectée » - Linksys, Wemo et Phyn).

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm FastConnect et Qualcomm Quick Charge sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales.

Qualcomm, Snapdragon, FastConnect et Quick Charge sont des marques de commerce ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

