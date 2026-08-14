Linkhome verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Linkhome liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Linkhome die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 5.4 Millionen USD gegenüber 4.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch