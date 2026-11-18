Linkhome hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 4.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch