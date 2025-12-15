Linkers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Linkers hat am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15.74 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10.910 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 288.7 Millionen JPY – eine Minderung von 4.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 303.6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch