Linkers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Linkers lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14.80 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21.470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linkers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 266.2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 290.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 48.470 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -39.780 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Linkers hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1.35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch