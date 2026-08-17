LINKBAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LINKBAL präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -7.650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LINKBAL 242.8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 225.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch