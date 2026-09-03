Linkage Software A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Linkage Software A liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Linkage Software A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.05 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0.120 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.61 Prozent auf 203.8 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch