Link-U: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Link-U präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 49.00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Link-U ein Ergebnis je Aktie von 6.10 JPY vermeldet.

Link-U hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Link-U hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 39.140 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10.44 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Link-U im vergangenen Geschäftsjahr 4.80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Link-U 4.84 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch