Link stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Link lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7.69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Link 13.55 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Link in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 507.7 Millionen JPY im Vergleich zu 541.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch