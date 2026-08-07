Link Pharma Chem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Link Pharma Chem präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.72 INR gegenüber 0.910 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch