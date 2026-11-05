Link Pharma Chem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Link Pharma Chem äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.50 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.29 Prozent auf 53.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Link Pharma Chem 62.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch