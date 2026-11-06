LINK Mobility Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LINK Mobility Group präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LINK Mobility Group ein EPS von 0.060 NOK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LINK Mobility Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.01 Milliarden NOK im Vergleich zu 1.69 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.274 NOK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1.99 Milliarden NOK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch