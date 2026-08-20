LINK Mobility Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LINK Mobility Group hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.36 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.010 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.05 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 1.76 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.277 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2.05 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch