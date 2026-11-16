Link legte Quartalsergebnis vor

Link hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 4.77 JPY gegenüber 1.97 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Link in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 525.9 Millionen JPY im Vergleich zu 472.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch