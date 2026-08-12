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12.08.2026 06:37:00
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Link Bilgisayar Systemleri Yazilimi ve Donanimi Sanayi ve Ticaret AS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.140 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 234.1 Millionen TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 264.4 Millionen TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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