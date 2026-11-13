Link and Motivation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Link and Motivation hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Link and Motivation 11.14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch