Link and Motivation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Link and Motivation hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Link and Motivation ein EPS von 9.89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch