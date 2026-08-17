Linical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Linical präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 28.16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linical -7.830 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.63 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.91 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch