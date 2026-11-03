Linhai legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Linhai hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Linhai 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 279.8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 223.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch