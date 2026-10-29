Lingyun Industrial A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lingyun Industrial A hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Lingyun Industrial A 4.72 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.81 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch